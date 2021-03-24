Sözcü yazarı Öztürk: Yadırgamayın, memurların 3600 ek göstergesi kendiliğinden çözülüyor!

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Bu gidişle çok değil, 8-10 yıl sonra, halen çalışmakta olan kamu personelinin ve emeklilerinin 3 bin 600 ek gösterge konulu bir sorunları da kalmayacak. Çünkü, sorun kendiliğinden ve çözümlenmeden ortadan kalkmış olacak" yorumunu yaptı.

Öztürk yazısında, "Öğretmen/polis memurlarına bugün aldıkları 3.000 ek gösterge yerine 3 bin 600 verilmesi halinde, ek gösterge artışı ile birinci derece kadroda görev yapan öğretmen ve polis memurlarının aylıkları sadece 71 TL (net) artacak. Bunların emeklilerinin aylıklarında ise 814,7 TL artış olacak. Emekli aylığı bağlanmasında eşik oluşturan 3 bin 600 ek göstergenin, memur emekli aylıkları açısından özel bir önemi bulunuyor. Ancak bu oranda artıştan yararlanabilmesi için memurun 1 Ekim 2008 tarihinden önce göreve başlamış olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Öztürk şunları kaydetti:

"Bu kanununun yürürlüğe girmesinden sonra göreve başlayan memurların emekli aylıkları ise işçilerde olduğu gibi ödedikleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) keseneklerine göre hesap ediliyor. Bu yüzden 2008 yılından sonra göreve başlayan memurların emekli aylıklarında 3 bin 600 ek gösterge kaynaklı en fazla 63,9 TL artış olacak. Buradan ek gösterge verilmesinin kamuya mali yükü her geçen yıl azalıyor.

1 Ekim 2008 tarihinden sonra göreve başlamış olan ve emeklilik statüsü farklı memurların sayısı her yıl hızla artıyor. Bu durumda olanlara (3 bin 600 ek göstergeden kaynaklı) daha düşük emekli aylığı bağlanacağı için kamunun mali yükü de azalacak.

Bu gidişle çok değil, 8-10 yıl sonra, halen çalışmakta olan kamu personelinin ve emeklilerinin 3 bin 600 ek gösterge konulu bir sorunları da kalmayacak. Çünkü, sorun kendiliğinden ve çözümlenmeden ortadan kalkmış olacak. Bu konuyu kamu ile ilgili araştırmalarıyla tanıdığımız Mahmut Esen bize şöyle anlattı:

“Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığında halen görev yapmakta olan 956 bin 114 öğretmenin emeklilik statülerine (SGK/Emekli Sandığı) göre somut biçimde açıklamak mümkün. Halen görevli öğretmenlerimizin 485 bin 180'inin (Yüzde 50.7) 1 Ekim 2008 tarihinden sonra açıktan/ilk kez kadrolu göreve atandığı anlaşılıyor.

Anlamı kalmayacak

Bu yüzden görevli öğretmenlerimizin yarısının (Emekli Sandığı Kanununa tabi olmadığı için) şimdiden 3 bin 600 ek gösterge olayı ile doğrudan/anlamlı bir ilgileri kalmıyor. Her yıl ortalama 40 bin yeni öğretmen alımı ile bu oran daha da artacak. 10-12 yıl sonra 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'na tabi öğretmen yok denecek kadar azalacak.”