Sözcü yazarı Öztürk: Sayıştay’ın ‘yargı raporları’ sahnenin karanlık tarafında kalıyor

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, kamuoyu ile paylaşılan Sayıştay'ın "Düzenlilik Denetim Raporu"nun kamu zararı tespitleri içermediğine dikkat çekerek, "Sayıştay’ın ‘yargı raporları’ sahnenin karanlık tarafında kalıyor" görüşünü savundu.

Öztürk, "Sayıştay denetimleri sonunda aslında her kurum için iki rapor düzenleniyor. Birisi bu aylarda web sayfasında da yayınlanan ve medyanın gündeme getirdiği raporlar. Sahnenin önünde bizler bu raporları görüyoruz. 'Düzenlilik Denetim Raporu' adındaki bu raporlar bilinenin aksine, kamu zararı tespitleri içermiyor. Kimi boş, kimisi ise basit muhasebe hatalarından ibaret raporlarda tek tük önemli husus yer alıyor ve onlar bile manşetlerde yer buluyor. Kamuoyunun bilmesi gereken asıl rapor ise kamu zararlarını içeren 'Yargı Raporları'. Bu raporların yayımlanması konusunda kanuni zorunluluk olmadığı ve raporlar yargı kararı ile kesinleşmediği için yayımlanmıyor. Bu raporlardaki saptamalara göre, ‘Sayıştay Daireleri' sorumluların savunmalarını da dikkate alarak yargılayıp kamu zararı hususlarını belirliyor. Peki sizce yargılama sonucundaki bu karar ve raporun son hali yayımlanıyor mu? Tabi ki hayır. Zira o raporlar sahnenin karanlık tarafında kalıyor." düşüncesini dile getirdi.

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