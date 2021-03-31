Sözcü yazarı Öztürk: Milletvekili danışmanları üzerinde de önemli durulmalı, bazıları bulundukları görevi yükselme, zengin olma, lüks yaşam aracına dönüştürüyor

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Milletvekili danışmanları üzerinde de önemli durulmalı, bazıları bulundukları görevi yükselme, zengin olma, lüks yaşam aracına dönüştürüyor" değerlendirmesini yaptı.

Öztürk yazısında, "Milletvekili danışmanları üzerinde de önemli durulmalı. Danışman, bir yolunu bulup kamuda istisnai kadroda göreve başlıyor. Yani, sınava girmiyor. Sonra o kişide hızlı bir yükseliş başlıyor. Daire başkanı, genel müdür yardımcısı derken yükselip gidiyor. Bir kısmı ise iş takipçiliğiyle işe başlıyor, sonra iş adamı olarak karşımıza çıkıyor. Hatta, bazılarının siyasilerle ortaklığı bile anlatılıyor. Ama bunları kanıtlamak tabii mümkün olmuyor." düşüncesini dile getirdi.

Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Herkes için asla söyleyemeyiz ama bazıları bulundukları görevi yükselme, zengin olma, lüks yaşam aracına dönüştürüyor. Bakanların yanında Serik Belediyesi ile ilgili rüşvet iddiası tartışılmıştı. İçişleri Bakanlığı bu konuda ne yaptı, iddialarla ilgili nasıl bir sonuca vardı? Bunlar da açıklanmalı. Suç yoksa bu iddialar gündemden düşmeli.

Bu kişilerin nasıl yükseldikleri, servetleri üzerinde durulmalı. Gizli bilgilerden işi gereği haberdar olanların bunu yerinde ve zamanında yargıya intikal ettirmeli. Yoksa, bilgiler bakarsınız bazı kötü niyetli kişiler elinde şantaja dönüşür. Nitekim, bakanın açıklamasına göre Kürşat A. ile ilgili görüntüler de şantaj amaçlı, alacak-verecek meselesi yüzünden ortaya dökülmüş. Zaten olaylar böyle ortaya çıkar."