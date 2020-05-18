Sözcü yazarı Öztürk: Meslektaşları Tümgeneral Cihat Yaycı'ya soruşturma açılmasının FETÖ'cüleri cesaretlendireceği görüşünde 

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı FETÖ'ye karşı mücadelesiyle adından söz ettiren, Libya ile deniz sahası anlaşmasının mimarı olarak gösterilen Tümgeneral Cihat Yaycı'nın görevden alınarak Genelkurmay Başkanlığı emrine atanması ve ihaleye fesat karıştırdığı iddiasına ilişkin meslektaşlarının "FETÖ'cüleri cesaretlendireceği" görüşünde olduklarını dile getirdi.

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Öztürk, "Bazı askeri yetkililer 'Yaycı'nın komplolara feda edilmemesi için dosyasının Cumhurbaşkanlığı hukukçularınca incelenmesinde, bu komplonun arkasındaki kişilerin ortaya çıkartılmasında gereklilik olduğunu' belirtti." ifadesini kullandı.

Öztürk, gelişmeleri yakından bilen bir askeri yetkilinin kendisine şu açıklamalarda bulunduğunu kaydetti:

“Yaycı'nın, savcılığa sevk edildiği dosyanın konusu güdüm telinin muayenesi. İhaleyi almış ve parası ödenmiş firma muayene sürecinden şikâyetçi oluyor ve kendisine zorluk çıkartıldığını söylüyor. MSB Teftiş Kurulu soruşturma açıyor. Sürece dahil olmamasına, her işlemin Deniz Kuvvetleri Komutanı onayıyla yapılmış olmasına rağmen Yaycı soruşturmaya dahil ediliyor. Yaycı üstelik çete reisi ve Gölcük'teki Torpido Test İstasyon Komutanlığı'nda görevli 3 astsubay ve 2 subay da çete üyeleri olarak ihaleye fesat karıştırmaktan savcılığa MSB onayı ile sevk ediliyor. Peki amiralimize isnat edilen suç ne? ‘Niye muayeneden doğrudan geçirtmedin de bu emirleri verdin, niye İstihbarat Başkanı'nın söylediklerini ve ihbar mektuplarını dikkate aldın, ihaleye fesat karıştırdın.' Ortada suç da, zarar gören de ve suç isnat edilecek kişi de yok. FETÖ'nün, Yunanistan'ın hedefi haline gelen Yaycı'nın, ortada isnat edilecek suç olmadığı halde hakkında ‘ihaleye fesat karıştırmaktan' soruşturma açılması, FETÖ'cüleri cesaretlendirir.”

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