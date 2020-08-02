Sözcü yazarı Öztürk: Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin gönlünü almalı; CHP içinden yeni bir siyasi parti çıkması CHP'ye zarar verecek

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, eski CHP Yalova Milletvekili ve geçtiğimiz dönem partisinin cumhurbaşkanı adayı ’nin yeni parti kuracağı tartışmalarını bugünkü köşesinde yorumladı. Öztürk, “CHP içinden yeni bir siyasi parti çıkması CHP'ye zarar verecektir. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin gönlünü almalı. İnanıyorum ki Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin en arka sırada oturtulduğundan bile haberi olmamıştır. Dönem ayrışma değil, birleşme dönemidir.” düşüncesini dile getirdi.

Öztürk, “Kurultayda oturma düzeni şöyleydi: Önde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, arka sırada büyükşehir, onların arkasında il belediye başkanları, il başkanları ve delegeler yer almıştı. İl delegeleri harf sırasına göre oturtulduğu için Yalova delegeleri de en arka sıradaydı. Muharrem İnce, bu duruma üzüldüğü, partisinin cumhurbaşkanı adayı olması nedeniyle önde olmasa bile ortalarda oturtulmadığına üzüldüğü, yıllardır tanıdığı bazı partililerin kendisine selam vermeye bile çekinmesinden büyük üzüntü duydu. Yaşanan bu süreç, Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılıp yeni bir siyasi parti kuracağı söylentilerine yol açtı.” değerlendirmesin bulundu.

Öztürk, “Bu konuda İnce'den açıklama alamadım. Ama önceki sohbetimizi hatırladım. İnce, ‘Ben CHP'ye genel başkan olacağım, cumhurbaşkanlığı seçimine de CHP'nin adayı olarak katılacağı’ diyordu. CHP'ye genel başkan olamadığına göre, cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrarlıysa İnce'nin önünde cumhurbaşkanlığı adaylığı için iki yol var: Ya 100 bin imza bulup cumhurbaşkanı adayı olmak. Siyasi parti kurup genel başkan seçildikten sonra cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkmak.” görüşünü savundu.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

Yakın döneme kadar, “Ben bu partinin evladıyım. Bir başka partiye geçmem, ayrılmam ya da siyasi parti kurmam asla söz konusu değil” diyen İnce de biliyor ki, “Parti kuruyorum” demekle parti hemen kurulmuyor. Kuruluş aşamasında bile, “CHP'yi bölmesi için Cumhur ittifakından destek aldı” sözleri mutlaka gündeme getirilecektir. İnce'nin Cumhur ittifakıyla hareket edeceğini düşünülmez. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa bile İnce çıkıp, “Cumhur ittifakının adayını destekliyorum” dese, eşi dahil, en yakınındakilerin de oy vermeyeceğini biliyor.

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