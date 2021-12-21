Sözcü yazarı Öztürk: Karasularının kullanım hakkı Türkiye'ye ait olan Taşoz Adası'ndan Yunanistan günlük 4 bin varil petrol çıkarıyor; Türkiye seyrediyor

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, petroldeki yüksek fiyatlara dikkat çekerek, "Karasularının kullanım hakkı Türkiye'ye ait olan Taşoz Adası'ndan Yunanistan günlük 4 bin varil petrol çıkarıyor. Çıkaran da, kullanan da Yunanistan. Üstelik bunun için hiçbir engelle de karşılaşmıyor. Oysa, geçmişte o adada olanlar için Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplanmış, bildiri yayımlamış, Yunanistan ise petrol çıkarmaya hemen son vermişti" dedi.

Öztürk, yazısında eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım'ın "Bölgede, Türkiye'ye ait 111 milyon varil petrol rezervi var. Türk Karasuları'ndaki petrol kuyularını 6.5 yıldır işleten Yunanistan ve İsrail bugüne kadar 10 milyon varil petrolümüzü çaldı, çalmaya da devam ediyor. Oysa, Türkiye ile Yunanistan arasında 11 Kasım 1976'da imzalanan Bern Mutabakatı'na göre; Yunanistan, kendi karasularının ötesinde petrol ve doğalgaz arayamaz ve çıkaramaz" sözlerini aktardı.

Öztürk, şunları yazdı:

"Yetkililerin gerilere gidip, Taşoz Adası karasularımızla ilgili MGK kararını, hükümetin o günlerde verdiği direktifi, Resmi Gazetede yayımlanan petrol arama ruhsatını incelemeleri gerekmiyor mu? Kendi insanımız akaryakıt fiyatlarının yüksekliğinden yakınırken, günde 4 bin varil petrolümüzün çalınmasına daha ne kadar seyirci kalınacak?

Adaların silahlandırılmasına, 19 adamızın işgal edilmesi karşısında sessizliğimiz devam ederse, petrolümüz gitmiş çok mu?"

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