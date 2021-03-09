Sözcü yazarı Öztürk: Kâğıt toplayıcılarının gözaltına alınması, ceza yazılması, çekçeklerine el konulması için emniyette özel ekipler oluşturulmuş

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, “Kâğıt toplayıcılarının emniyete getirilmesi, ceza yazılması, çekçeklerine el konulması için emniyette özel ekipler oluşturulmuş. Bunların gözaltına alınma nedenini de bir emniyet yetkilisine sordum, 'Görüntü kirliliği'ne yol açtıkları için böyle bir uygulamaya geçildiğini söyledi. Vay ki vay…” ifadesini kullandı.

Öztürk, "İyi de 6 bin aile ne olacak? Geçimini çöpten sağlayan bu insanlara alternatif iş olanağı gösterilmeden ekmek teknesini kırıp atacaksınız, sokağa çıkmasını engellemek için sabah gözaltına alıp akşam bırakacaksınız. Bu nasıl iş, bu nasıl emir? Günlük geçinen insanların bu şartlarda dayanacak gücü kalır mı?" düşüncesini dile getirdi.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

"Çöp toplayıcıları derneği de var. Başkan Recep Karaman, “Ekmek teknelerimizi aldıkları gibi, her gün de gözaltına alıyorlar, yakaladıklarına ceza yazıyorlar. Bu insanlar ne yer-ne içer diye merak eden yok mu? Bizler açlıkla karşı karşıyayız. Yalnız açlıkla karşı karşıya bırakmıyorlar, bir de altından asla kalkamayacağımız, ödememiz mümkün olmayan cezalarımız birikti. Biz, kimseye karışmıyoruz. Tek derdimiz evimize ekmek götürebilmek, çocuklarımızı okula gönderebilmek. Ne olur bizim halimizi anlayın, anlatın” diyor."