Sözcü yazarı Öztürk: İmar oyunları, İmam Hatip Mezunları Vakfı'nı ihya etti

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Yozgat'ta İmam Hatip Mezunları Vakfı'nın yurt yapılması şerhiyle aldığı arazide konut yapıldığını yazdı.

Öztürk, "AKP'li Belediye, özel sektörden Halkbank'a geçen arsaya yeşil alan, AKP'li Belediye Meclis Üyesi Alparslan Akyüz ve ailesi de ihaleyi kazanıp aynı yere bina yapmak istiyordu. Tüm ricalara rağmen Akyüz ailesi de ihaleye katıldı, 11 milyon 500 bin lirayla ihale onda kaldı. Bu durum, Belediye Başkanı Celal Köse'yi üzdü. Yozgat gibi küçük bir ilimizde bu ve anlatacağım olaylar yaşanıyorsa vay memleketimin haline. Aslında bu arsa MİT'e aitti. Etrafı apartmanlarla dolmaya başlayınca dönemin MHP'li Yozgat Belediye Başkanı Mehmet Erdemir, MİT'in Yozgat'taki yetkilisiyle görüştü, içeride kalan bu arsa ile şehrin daha uygun bir yerinde daha geniş bir arsa ile takas yapılması önerisini götürdü. MİT, arsasını belediyeye, belediye de MİT'e arsa verdi." ifadesini kullandı.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

Belediye Başkanı Mehmet Erdemir, MİT'le takas ettiği arsaya spor tesisleri yapmayı planladı ve bunu imar planına işledi. Buraya kadar tamam. Bakalım bundan sonra ne filmler dönmüş:

Mehmet Erdemir, 2002'de belediye başkanlığından ayrıldı ve AKP'den milletvekili seçildi. Yerine gelen AKP'li Belediye Başkanı Yusuf Başer, imar tadilatı yaptı ve arsayı özel hastane yapmak isteyen şirkete sattı. Hastane yapıldı ancak sonunda bu hastaneye el konuldu. Bina, Halkbank'a geçti. İşte, bir dönem Yozgatlı gençler için spor tesisleri olarak ayrılan arsanın üzerinde hastane kuruldu. Şimdi ise aynı yer imarda “Yeşil alan” oldu. Bu kez de, yeşil alanı değiştirip apartman yükselirse şaşırmayın…

Yozgat'ta, İmam Hatip Mezunları Vakfı, dönemin Belediye Başkanı Mehmet Erdemir'e gelip, Yozgat'ın en kıymetli yerindeki bir arsanın kendilerine tahsis edilmesini istedi. Oraya imam hatip öğrencileri için yurt ya da imam hatip ek binası yapmak istediklerini söylediler.

Başkan Erdemir, tapuya “öğrenci yurdu ya da imam hatip ek binası yapımı” dışında arsanın kullanılamayacağı yönünde şerh düştü. Düşüldü de ne oldu? Dönemin AKP'li Belediye Başkanı Yusuf Başer, şerhi kaldırdı ve o arsayı konut alanına çevirdi. İmam Hatip Mezunları Vakfı'na kat karşılığı konut yapıldı. Vakfa 42 daire düştü. O vakfın hesapları araştırılsa bakalım dairelerin bir kısmı birilerine gitmiş mi? Hem böyle vakıfçılık mı olur? Arsayı devletten alıyor, okul yerine rant amaçlı daire yaptırıyor. Konutları yapan ise o dönem müteahhitli yapan şimdiki AKP'li Belediye Başkanı Celal Köse'ydi. Köse'yi kınamıyorum o işini yapmış. Suç, tapudaki yurt ve okul şerhini kaldıranın, burayı konut alanına çevirip rant sağlayanlarındır.

Yozgat'ta şaşkınlık yaratan olaylar devam ediyor. Sanki AKP devlet olmuş. Çayıralan ilçesinde AKP İlçe Başkanlığı'nın, PTT'ye ait binaya taşındığını, kira bile vermediğini de biz yine hatırlatmış olalım. Belki duyan olur…

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