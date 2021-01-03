Sözcü yazarı Öztürk: Her gazetede olabilecek bazı hatalar, gazetemizde olduğu zaman kıyamet koparılıyor

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, “2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı” manşetinin ardından başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "Sözcü etkili bir gazetedir. Her gazetede olabilecek bazı hatalar, gazetemizde olduğu zaman kıyamet koparılıyor. Yazmadığınız, söylemediğiniz, sanki söylenmiş, yazılmış gibi yorumlanıyor." görüşünü savundu.

Öztürk, "Bu durum giderek yaygınlaşıyor ve topluma yalan bilgiler veriliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da gazetelerin Ankara temsilcileriyle yaptığı toplantıda benzer konuda yakındı. 'Söylemediğimiz şeyler, sanki söylenmiş gibi bizi eleştiriyorlar. Bunları nereden uyduruyorlar anlamıyorum' diyordu. Toplumumun kutuplaştırılmasında çoğu kez söylenmeyenler, yazılmayanlar, söylenmiş, yazılmış gibi gündeme getiriliyor. Asıl bunlardan, yalan üretenlerden korkunuz. Gazetemizin kırmızı çizgisini yeri geldiğinde vurgulamak durumunda kalıyoruz. 'Vatan, millet, devlet, bayrak ve din' konusundaki duyarlılığımız bilinmesine rağmen, sanki bunlara karşıymış gibi gösteriliyoruz." düşüncesini dile getirdi.

Öztürk yazısında, "PKK, FETÖ, IŞİD, silahlı diğer terör örgütleriyle mücadelede, Yunanistan, ABD, Suriye, Rusya, Fransa gibi dış sorunlarda devletimizin hep en güçlü bir biçimde yanındayız. Sözcübağımsız bir gazetedir. Kimseden emir ve talimat almadığını hala öğrenemediniz mi? Toplumu, yalanlar üzerinden ayrıştırmak isteyenler, ülkemize yazık ediyor…." ifadesini kullandı.