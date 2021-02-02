Sözcü yazarı Öztürk: Hakkında soruşturma izni verilen Mersin Vali Yardımcısı Atsız’la kimse karşı karşıya gelmek istemiyor, bazılarına göre 'gizli tanıklık' yaptı

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, hakkında soruşturma izni verilen Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız'la kimsenin karşı karşıya gelmek istemediğini yazdı. Atsız'ın 30'dan fazla FETÖ davasında 'müşteki ya da tanık' olarak yer aldığını hatırlatan Öztürk, "Bazılarına göre Atsız 'Gizli tanıklık' da yaptı. Ancak, Atsız, bu iddianın kesinlikle doğru olmadığını, tanıklıklarının açık olduğunu belirtti." ifadesini kullandı.

Öztürk yazısında, "Açıkçası kimse Mustafa Atsız'la karşı karşıya gelmek istemiyor. Konuştuğu kişilere FETÖ ile ilgili olarak MİT'e, CİMER'e, İçişleri Bakanlığı'na 4'er klasör belge gönderdiğini, FETÖ davalarında 'Devlet adına müşteki ve tanık' olduğunu, Kayseri'de yapılan soruşturmaların selameti için başka bir il'e alınmasını istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

"Hakkında bunca iddia bulunan Atsız'ın bu tavrı hayli ilginç. Hele attığı tweetler, Kayseri Adliyesi'ni tamamen töhmet altında bırakıyor. Kayseri'de bir dönem etkin görevde bulunması nedeniyle de Atsız'ın çok şey bildiği yorumları yapılıyor. Telefon konuşmaları uzun süre dinlenmiş. O kayıtlara bakarsanız bu kişinin FETÖ sanıklarının yakınlarıyla da çok ilginç konuşmaları olduğu anlaşılıyor. İnternette dolaşan bu ses kaydında yok yok.. Vali Yardımcısı kızdığı birisine 'Domaltırım' diyor. Ancak, internette dolaşan ses kayıtlarını FETÖ'cülerin 6 aylık bir dinlemeyle 24 ayrı ses kaydından çıkardığı iddiasında. Ses kayıtlarını düzenlediği öne sürülen kişiler hakkında Atsız'ın şikayeti üzerine Savcılık soruşturması sürüyor."