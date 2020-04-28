Sözcü yazarı Öztürk: Hablemitoğlu suikastının zanlısı Bozkır'ın nöbetçi olduğu gecelerde emniyet Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda bilgi-belge topluyormuş

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının zanlısı olarak aranan ve Ukrayna’dan iadesi istenen eski Özel Kuvvetler subayı Nuri Gökhan Bozkır'ın nöbetçi olduğu günlerde emniyetin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda bilgi belge topladığını dile getirdi.

Öztürk, "Başsavcı Saim Öztürk, soruşturmayı yürütürken, Bozkır'la birlikte görev yapan bir astsubay ile posta erinin de ifadesini aldı. Orada ilginç bir bilgiye ulaştı. Bozkır'ın nöbetçi olduğu geceler Özel Kuvvetler Komutanlığı'na daha çok istihbaratçı emniyet mensupları geliyor, sohbetler ediliyor, yeniliyor, içiliyordu. Emniyet, Özel Kuvvetler'in içine giriyor, bilgi-belge topluyordu. Başsavcı, çok özel bir bilgiye daha ulaştı. Emniyet İstihbarat Dairesi'nde telefon dinlemelerinin başındaki emniyet mensubunun da aynı işlerin yapıldığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Dairesi'nden bazı görevlilerin de Bozkır'ın yanına gelip-giden isimler arasında olduğu saptandı. Araştırma çok önemli noktalara doğru gidiyordu. Saim Öztürk, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'a çıktı, 'Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda paralel yapı oluşuyor. Fetullahçı olarak bilinen, telefon dinlemelerinde görevli emniyet mensupları Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahında dolaşıyor. Bilgi topluyorlar. Paralel yapı ve örgütler içimize girmiş' dedi." ifadesini kullandı.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Genelkurmay Askeri Başsavcısı Saim Öztürk, daha yanından ayrılmadan dönemin Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner'e telefon etti, siyasi işlerden sorumlu bir genel müdür yardımcısının Genelkurmay'a gelip, Başsavcı ile görüşmesini rica etti.

Aynı gün, bir genel müdür yardımcısı Başsavcı'nın yanındaydı. Başsavcı, yaşanan süreci, Nuri Gökhan Bozkır'la Fetullahçı olarak bilinen emniyet mensupları arasındaki bağı anlattı, “Benim hafıza bilgisayarımdan bu konuyla ilgili bir kopya çıkarıp imza karşılığında size vereceğim” dedi. Az sonra, TSK içinde faaliyet gösteren Fetullahçı olarak bilinen emniyet mensuplarıyla ilgili bilgiler, belgeler imza karşılığı teslim edildi.

İlginçtir, Atabeyler Operasyonu döneminde de Fetullahçı emniyet mensupları devredeydi. Bu soruşturmayı yürüten Askeri Savcı Z.D.'ye kumpas kuruldu. Savcı Z.D kurulan kumpas sonucunda istifa etmek zorunda kaldı. İşte, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi soruşturmalar böyle kumpaslarla, TSK'nın içine sızılarak, içerdekilerle iş birliği yapılarak planlandı, hazırlandı ve uygulamaya konuldu.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu?

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastinin zanlısı olarak aranan ve Ukrayna’dan iadesi istenen eski Özel Kuvvetler subayı Nuri Gökhan Bozkır’ın ev hapsi kararının kaldırıldığı bildirildi.

TIKLAYIN | Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır iddia etti: Ben katil değilim

TIKLAYIN | Necip Hablemitoğlu suikasti zanlılarından biri Ukrayna'da gözaltında

TIKLAYIN | Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikasti zanlısı Gökhan Bozkır'ın ev hapsi kaldırıldı,