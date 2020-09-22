Sözcü yazarı Öztürk: Giresun'da 5 askerin şehit olduğu menfez Devlet Su İşleri'nin sorumluluğunda

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Giresun'da meydana gelen selde menfezin çökmesi sonucu 5 askerin şehit olduğunu alanın Devlet Su İşleri'nin sorumluluğunda olduğunu yazdı. Öztürk, "Peki bu sorumsuzluğun bir faturası olmaz mı?" diye sordu.

Öztürk, "Giresun İl Genel Meclisi toplantısında, CHP'li üye Ömer Cebeci, fotoğrafını gösterdiği menfezin altının boşaldığını, sel gelirse bunun çökeceğini söyledi. Uyarı muhalefetten gelince, tabii ki dikkate bile alınmadı, gereği yapılmadı. Sonuç: 'Yıkılacak' denilen menfez çöktü, 5 askerimiz ve bir kepçe operatörümüz şehit oldu. Peki bu sorumsuzluğun bir faturası olmaz mı? Tirebolu-Doğankent yolu üzerindeki felaket bölgesine üç açıklı en az altmış metrelik köprü yerine ufak ufak kutu menfezlerini Giresun İl Afet Müdürü, İl Özel İdare Genel Sekreteri yapmadı. Yol dolgusunun ve asfaltının basit malzemelerden yapılmasının sorumlusu Giresun İl Afet Müdürü ve Giresun İl Özel İdaresi değildir." ifadesini kullandı.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

Su baskınına uğramış veya uğrayabilir bölgeler Devlet Su İşleri'nin (DSİ) bağlı bulunduğu bakanlığın görevidir. “Dere ıslah ediyorum” diye dere yataklarını kanal içerisine alıp daraltmak, dere yataklarında çakıl ocaklarının işletilmesi ve o dere yataklarının kullanımı DSİ'nin sorumluluğundadır.

Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) kurulmuş. Giresun'da yaşanan sel üzerine, orman yüksek mühendisleri Vural Aktaş ve Ali Kemal Günaydın kapsamlı bir rapor hazırladı. Yöredeki devlet ormanlarının, sel ve taşkınlara sebep olacak aşırı yağış durumu dikkate alınarak “Muhafaza ormanı” olarak planlanması gerekirken üretim ağırlıklı planlandığını belirtti

“Tirebolu- Doğankent Karayolu'nda sel sularının tahribatı ile çöken menfeze bir jandarma aracı düşerek 5 asker ile bir iş makinesi operatörü sel sularına kapılarak şehit oldu. Bu menfezin altının oyulduğu, her an yıkılıp bir kazaya neden olacağı önceden gören Giresun İl Genel Meclisi'nin bir üyesi durumu yazılı olarak bildirmesine rağmen herhangi bir önlem alınmadığı öğrenilmiştir."

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