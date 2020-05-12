Sözcü yazarı Öztürk: Geri Gönderim Merkezleri'ndeki yabancılar serbest bırakıldı

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Geri Gönderim Merkezleri'nde ülkelerine gönderilemeyen yabancıların serbest bırakıldığını yazdı.

Öztürk, "Geri Gönderim Merkezleri için ilginç bir karar alındı. Yunanistan'a, kendi ülkelerine gönderilemeyen yabancı sayısı Geri Gönderim Merkezleri'nde iyice artınca, Yabancı Savaşçı Teröristler ve çok ağır suçlarla yakalananlar hariç diğerleri bırakıldı. Hangi şehre gitmek istiyorlarsa, ona göre yol izin belgesi verildi. Gelişmeleri izleyen bir avukat 'Sadece Ankara-Akyurt'taki merkezden 27-28 Nisan'da 9 otobüsle, yabancılar İstanbul'a götürüldü. Açıkçası, Geri gönderemediklerimiz serbest kaldı, isteyen istediği ile gitti. Bu kişiler gittikleri ilde ayda bir karakolda imza atacak. Oturum alıp da ikamet eden ve ülkemizde bulunma süresi dolanlar da var. Bunların yeniden başvurma hakları da yok. Yani uzatma yapılmıyor, oturum da verilmiyor. Artık, kaçak olarak yurdumuza girenler Yunanistan'a geçemeyince, kendi ülkelerine de gönderilemeyince ülkemizde kaldılar. Nerede mi? Ülkemizin her yerinde' diyor." ifadesini kullandı.

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