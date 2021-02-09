Sözcü yazarı Öztürk: FETÖ'nün MİT operasyonunun başlangıcı, sanıldığı gibi 7 Şubat 2012 değil, 4 Aralık 2009'dur

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, “Aslında FETÖ'nün MİT operasyonunun başlangıcı, sanıldığı gibi 7 Şubat 2012 değil, 4 Aralık 2009'dur. Nedense, ‘Ergenekon soruşturmaları’ döneminde yaşanan olaylar hep göz ardı ediliyor, ‘Yok’ sayılıyor.” görüşünü savundu.

Öztürk, “Bilinenin aksine, Erdoğan'ı da kapsayacak biçimde başlatılan MİT kumpasının ilk ayağı olan Erzincan MİT Bölge Müdürlüğü'ne 4 Aralık 2009 tarihinde yapılan baskın sırasında silahlı çatışmanın eşiğinden son anda dönüldü. Belki de amaç silahlı çatışma çıkarmaktı." düşüncesini dile getirdi.

Öztürk yazısında, "Hakan Fidan'ın ifadesinin alınmasını durdurmak ve bu süreçte MİT Kanunu'nda değişiklik yapmak için harekete geçilmişti. İstanbul'da ifadenin alınmasını durdurmak için dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve HSYK Başkan Yardımcısı İbrahim Okur özel uçakla İstanbul'a gidiyor, Başsavcı Turan Çolakkadı ve yardımcısı Fikret Seçen'le görüşüyorlardı. Ama yine de ilginç gelişmeler oluyordu. İfadenin alınmayacağı, bekletileceği belirtiliyor ama gelişmeler öyle olmuyordu. Bu kez, Ankara Adliyesi'nde ikna turları devam ediyordu. 'Tamam, çağrılmayacak' deniliyordu ama telefon görüşmesinin hemen ardından yine de Fidan ifadeye çağrılıyordu. Hakan Fidan, gelişmelerin böyle olacağını önceden öngörmüştü." ifadesini kullandı.