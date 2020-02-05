Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok üzdü 

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Kars'tan Ankara'ya giden bir uçakta yaşanan 'tuhaf' bir diyalogu yazdı. Öztürk, uçağa binen eski bir bakanın ön sırada cam kenarına oturmak için balayına giden bir çiftin yerinin değiştirilmesini istediğini öne sürdü.

Öztürk, "Kars'tan Ankara'ya gelecek uçağın yolcuları arasında bir ilçenin kadın kaymakamı ve eşi de vardı. Kendilerine uçağın ilk sırasında yer verilmişti. O çift düğünlerini yapmış, balayına gidiyorlardı.Uçağa eski bir bakan geldi. İlk sırada, cam kenarında yani kendisinin oturması gerektiğini düşündüğü yerde başkasını görünce, uçaktaki görevliye, 'O koltuğa kimin oturacağını bilmiyor musunuz?' dedi. Kaymakam hanım ve eşi gelen kişinin eski bakan olduğunu biliyorlardı." ifadesini kullandı.

Öztürk, "Eski bakanın, uçak görevlisine sert sözler söylemesi üzerine, hemen oturdukları koltuklardan kalktılar ve arka sıralarda kendilerine yer bulunmasını beklerken, o hemen cam kenarına oturdu. Beyefendi o kadar sinirlenmişti ki kendisinin daha önce hangi görevleri yaptığını bile sıraladı. Kesin, bu durumu THY yetkililerine de bildirmiştir. Dileriz, o görevlilerin başına bir şey getirilmemiştir." düşüncesini dile getirdi.

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