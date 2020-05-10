Sözcü yazarı Öztürk: Cumhurbaşkanı Yardımcısı da soru önergelerini iade etmeye başladı

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Türkiye Millet Meclisi'nde yaşanan bakanlıkların milletvekillerinin soru önergelerine yanıt vermediklerinin altını çizerek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da soru önergelerini iade etmeye başladığını duyurdu.

Öztürk, "Milletvekillerinin 7 bin 439 önergesinde yer alan tüm sorular cevapsız bırakıldı.Muhalefetin soru önergeleri cevapsız kalıyor, yasa önerileri dikkate alınmıyor. Bir yasama döneminde CHP'li milletvekilleri tarafından bin 503 yasa teklifi veriliyor ama iktidar partisi, bunların hiçbirisini görüşülmeye değer bulmuyor. CHP ve İYİ parti ve HDP milletvekilleri, sorularına cevap alamıyor, yasa teklifleri içeriğine bile bakılmadan hemen reddediliyor. Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen, bir çok kanunda değişiklik öngören, çok maddeli 'Torba' yasa teklifleri, siyasi partilerin incelemesine bile fırsat olmadan, ne getirdiği, ya da neleri değiştirdiği bile anlaşılmadan kanunlaşıyor." düşüncesini dile getirdi.

Öztürk, "Milletvekilleri soru önergelerine cevap alamayınca, Cumhurbaşkanlığı'na soru yöneltmeye başladılar. Gelen cevaplarda, milletvekilinin Cumhurbaşkanı'na doğrudan soru yöneltemeyeceği belirtildi. Bunun üzerine sorular, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a gönderildi. Oktay, gelen soruları ilgili bakanlıklara gönderiyor, bakanlıklar da, Cumhurbaşkanlığı'ndan geldiği için sorulara hemen cevap veriyordu. Ancak önemli bir gelişme oldu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı da, 'Bana sormayın, ilgili bakanlığa sorun' deyip soru önergelerini iade etmeye başladı." ifadesini kullandı.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

Milletvekilleri ne yapsın. Bu kez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) sorular yöneltti. CİMER, soru önergelerini ilgili bakanlıklara gönderiyor, milletvekillerinin önergesini cevaplandırıyordu. Onlar da, “Bunu bize değil, bakanlığa sorun” demeye başladı. Siz ne sorarsanız sorun, verilen cevaplarda “Kanun, yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılmaktadır” deniliyor. Bu durum en çok soru önergesi veren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'i, Sezgin Tanrıkulu'nu etkiledi. Soru soruyorsunuz, cevap vermeye ya gerek duyulmuyor ya da cevap sorunuzu karşılamıyor.

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