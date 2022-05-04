Sözcü yazarı Öztürk: CHP'li belediye başkanının Çevre Bakanlığı'ndan bir destek alabilmesi için, AKP'li vekillerden referans istendiği bile oluyor

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, belediye başkanlarının en çok işlerinin düştüğü bakanlığın başında geliyor. Gelecekte, AKP'nin büyükşehir belediye başkanı adaylarından olması beklenen Murat Kurum'a başkanların ulaşması da kolay kolay mümkün olmuyor. Bakanlığın yaptığı yardımlarda ayrımcılığı da dillere destan.CHP'li belediye başkanının bakanlıktan bir destek alabilmesi için, AKP'li milletvekillerinden referans istendiği bile oluyor" diye yazdı.

Öztürk yazısında, "Murat Kurum, 'Yok böyle bir şey' diyorsa Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesi belediye başkanını dinlemeli. Kısıtlı olanaklarına rağmen Yarbaşı Belediye Başkan Mustafa Kaynar öğrencilere burs için zeytin fidanı diktiriyor. Kooperatif yoluyla üreticinin ürünlerini pazarlıyor. Beldeyi temiz bir suya kavuşturmak içi çaba gösteriyor. Beldede halen kuyu suyu kullanılıyor. Elektrik giderleri de fazla. Oysa, beldenin 2 kilometre uzağında dereye akan içme suyu var. Başkan boru için İller Bankası'na başvurdu. Yaklaşık 490 bin lira tutarında boruya ihtiyaç duyulduğu hesaplandı." ifadesini kullandı.

Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na bildirdi. Oradaki görevliler “AKP'li milletvekilinin referansına” ihtiyaç duyulduğunu bildikleri için “Başkan, boru verilmesi için milletvekilinden referans getir” dedi. AKP'li milletvekili anlatılanlara göre “1 metre bile boru vermeyin” demiş. Başkan çok üzüldü, “O borulardan zemzem suyu akacağını bilsem bile o milletvekilinden istemem”</strong> diyor. Bir çok sorunun çözümüne yardımcı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu belde için 2 kilometre boru desteğinde bulunamaz mı?"