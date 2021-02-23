Sözcü yazarı: “Özel bankalardaki sorunlu krediler Ziraat, Vakıf ve Halk Bankası'nda yapılandırılsın” önerisinin bir paket haline getirilmeye çalışıldığını duyuyorum

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, “Özel bankalardaki sorunlu krediler Ziraat, Vakıf ve Halk Bankası'na park edilsin. Orada yapılandırılsın' önerisinin bir 'paket' haline getirilmeye çalışıldığını duyuyorum." diye yazdı.

Yılmaz yazısında, "Bugüne kadar yapılmamış iş değil. Külliye'ye yakın şirketler, kredi borçlarını kamu bankaları liderliğinde yapılandırıyor. 'Yapılandırma' aslında bindirilmiş faiz oranını aşağı çekilp, borcu uzun vadeye yaymak demek! Halkın parasını 'üçlü-beşli sermaye gruplarına' akıtma peşindelerse, ellerini vicdanlarına koyup vazgeçsinler." düşüncesini dile getirdi.