Sözcü yazarı Özdil: Yüz yüze eğitim palavralarını sallamak kolay, yarın öbür gün kayıp neslin yüzüne nasıl bakacağız?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, pandeminin en mağdurlarından birinin de köy çocuklarının olduğunu belirtti.

Özdil yazısında, “Pandemi nedeniyle ağır zarar gören esnafı konuşuyoruz, işçiyi konuşuyoruz ama, pandeminin en ağır mağdurlarından biri olan köy çocuklarını hiç konuşmuyoruz. Kayıp nesil oluşuyor. Pandemi nedeniyle uğradığımız her türlü maddi kaybı ilerde telafi edebiliriz. Kayıp nesli telafi edebilmemiz mümkün mü? Yüz yüze eğitim palavralarını sallamak kolay. Yarın öbür gün kayıp neslin yüzüne nasıl bakacağız? Ziya Selçuk. Köy çocuğu. Ankara'nın Emirler Köyü'nde doğdu, köy ilkokulunda okudu. Milli Eğitim Bakanı oldu. Saray zihniyetinin bu tür mevzuları dert edinmemesi hiç şaşırtıcı değil ama… Köy çocuğunun köy çocuklarına karşılığı bu mu?" düşüncesini dile getirdi.