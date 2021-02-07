Sözcü yazarı Özdil: Yeni anayasanın taslağını ele geçirdim, Türk basınında ilk kez açıklıyorum

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, yeni anayasa tartışmalarına dair ‘ironik’ bir yazı kaleme aldı.

Özdil yazısında, “Yeni anayasa'nın taslağını ele geçirdim. Türk basınında ilk kez açıklıyorum. Madde 1, Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.Madde 2, Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 3, Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür, dili Türkçe'dir, bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır, milli marşı İstiklal Marşı'dır, başkenti Ankara'dır, cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Madde 4, Anayasanın 1'inci maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3'üncü maddesi hükümleri değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez.Madde 5, gerisine ne yazarsan yaz farketmez. Olsa olsa budur." ifadesini kullandı.

Özdil, "İstifa istemenin suç olabilmesi için, 'şahsım anayasası' hazırlayıp, değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif bile edilemez madde koymaktan başka çare yoktur!" düşüncesini dile getirdi.