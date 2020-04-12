Sözcü yazarı Özdil: Virüs iki aydır yayılmadığı kadar iki saatte yayıldı!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağını gece yarısından iki saat önce haber vermesini bugünkü köşesinde eleştirdi. Market ve fırınlardaki izdihamları hatırlatan Özdil, "Virüs iki aydır yayılmadığı kadar iki saatte yayıldı! Virüsün çabasına gerek yok bizi bu zihniyet yönetirken 'biz bize yeteriz' Türkiyem!"" düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "“Virüsün yayılmasını engellemek için sokağa çıkma yasağı ilan edilsin' diyenlere hakaret ettiler, küfür ettiler, 'vatan hainleri darbe çığırtkanlığı yapıyor' dediler. Sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Virüs yayılmasın diye iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan ettiler, yasağın başlamasından iki saat önce duyurdular.Millet sokağa döküldü, marketlerde bakkallarda izdiham oldu, virüs iki aydır yayılmadığı kadar iki saatte yayıldı!" ifadesini kullandı.

Özdil, "İçişleri Bakanı'na "Niye iki saat kala duyurdunuz' diye sordular. 'Erken açıklasaydık, marketlere hücum olurdu' dedi! 'Şeffaf bilgi veriyoruz' diyorlar… Sokağa çıkma yasağının, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, toplam 40 milyon nüfuslu şehirleri yöneten, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarına haber verilmediği ortaya çıktı. Hâlâ… 'Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir' diyorlar. Hâlâ…'Türkiye Koronavirüs'e en hazırlıklı yakalanan ülkedir' diyorlar. Allah aşkına, dünyada virüsle mücadelede bu kadar başarısız, bu kadar kararsız, bu kadar hazırlıksız bir başka ülke var mı?" görüşünü savundu.

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