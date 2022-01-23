Sözcü yazarı Özdil: Türkiye, ekonomiden adalete, eğitimden güvenliğe, tarımdan sağlığa, çevreden kültüre, her alanda “sonsuz düşüş”e girdi

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil,"Türkiye, ekonomiden adalete, eğitimden güvenliğe, tarımdan sağlığa, çevreden kültüre, her alan da 'sonsuz düşüş'e girdi" düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, "Herhangi bir kişiye hukuksuzluk yapılırsa, silsile halinde sirayet eder, o toplumda o hukuksuzluktan nasibi almayacak bir kişi bile kalmaz.O hukuksuzluğa uğrayan kişi sana çoook uzakmış gibi görünebilir ama, “sonsuz düşüş”le sıra illa ki sana da gelir.Şu güzel tatil gününde, güzel şeyler yazmak isterdim. Ama maalesef Türkiye… Ekonomiden adalete, eğitimden güvenliğe, tarımdan sağlığa, çevreden kültüre, her alanda “sonsuz düşüş”e girdi.Herkesin çaresizlikle seyrettiği, herkesin kendi sırasını beklediği ve hiç kimsenin ayakta kalamayacağı bir sonsuz düşüş…" ifadesini kullandı.