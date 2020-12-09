Sözcü yazarı Özdil: Türkiye, dünya aşı olurken hazin şekilde farkedecek ki; A’dalet ve K'alkınma P'lasebosuna maruz kaldı!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, “Tedavi etkisi olmayan, farmakolojik etkisi olmayan sözde ilacın, telkine bağlı olarak etki yaratmasına 'plasebo' deniyor. Aşıların güvenlik ölçümleri 'plasebo' yöntemiyle yapılıyor. Aşı güvenliyse, gerçek aşı olanlar paçayı kurtarıyor, plasebo etkisi yaşayanlar hastalanıyor. Türkiye, dünya aşı olurken hazin şekilde farkedecek ki; A’dalet ve K'alkınma P'lasebosuna maruz kaldı!" görüşünü savundu.

Özdil, "Türkiye'yi parça parça satın alan Katar mesela, Türkiye'nin aldığı Çin aşısından alayım demedi, Biontech ve Moderna'yla anlaştı. İsrail de öyle, hem Biontech aldı, hem Moderna aldı. Kuveyt, Biontech aldı. Eminim hatırlarsınız, AKP iktidara geldiğinde 'Malezya mı oluyoruz?' diye tartışma konusu vardı. En azından aşı konusunda Malezya olmadığımız kesinleşti. Çünkü Malezya Biontech aldı. Türkiye ise 'plasebo' yaşadı." düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, "Dünyanın bütün ülkeleri, nisan ayından beri aşı peşinde koşarken, sayın ahalimiz nisan ayından beri 'Koronavirüs salgınıyla mücadelede dünyanın en başarılı ülkesi' olduğuna inandırıldı.Dünya aşı olurken hazin şekilde farkedecek ki… A'dalet ve K'alkınma P'lasebosuna maruz kaldı!" ifadesini kullandı.