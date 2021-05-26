Sözcü yazarı Özdil: Türkiye'de herkes Sedat Peker'in açıklamalarını konuşuyor, printer cihazı bile kendi çapında ses çıkarırken, asrın liderimiz hâlâ susacak mı?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına yönelik olarak sessiz kaldığına dikkat çekti. Türkiye'de herkesin Peker'in açıklamalarını konuştuğunu belirten Özdil, "Printer cihazı bile kendi çapında ses çıkarırken, asrın liderimiz hâlâ susacak mı?" diye sordu.

Özdil yazısında, "Her konuda ve herkes hakkında konuşan asrın liderimizden çıt çıkmıyor. Halbuki daha önce hemen hiçbir konuyu 'görmezden gelemeyeceğini' söylememiş miydi?Mesela 'Kudüs'te olan bitenleri görmezden gelemeyiz, Arakan'da yaşananları görmezden gelemeyiz, Urumçi'de yaşananları görmezden gelemeyiz, sınırımızdaki eli silahlı örgütleri görmezden gelemeyiz, devletimize yönelik tehditleri görmezden gelemeyiz, valimize yapılan hakareti görmezden gelemeyiz' demedi mi? Hatta siyasi rakiplerini suçlayarak 'gözleri var görmezler' bile demedi mi?" ifadesini kullandı.

Özdil yazısında şunları kaydetti:

“Libya'yı tribünden seyredemeyiz, Mısır'ı tribünden seyredemeyiz, Filistin'i tribünden seyredemeyiz, Afrika'yı tribünden seyredemeyiz, Suriye'yi tribünden seyredecek ülke değiliz, Kıbrıs'ı tribüne çıkıp seyredemeyiz” diyen kendisi değil miydi? “Bize Somali'de ne işiniz var diyorlar, Somali'ye sessiz kalamayız” demiyor muydu?“Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetine sessiz kalamayız” demedi mi? Muhalefet partilerini “kulakları var duymazlar” diye suçlamadı mı?

“Gazze'yi kimse konuşmasa bile biz konuşacağız, Arakan'ı kimse konuşmasa bile biz haykıracağız” demiyor muydu? Sessiz kalanlara “dilleri var hakikati konuşmazlar” demedi mi? Süleyman Soylu hiç olmazsa Kia jipini anlattı, cırt cırt diye ses çıkaran printer cihazını filan anlattı… Printer cihazı bile kendi çapında ses çıkarırken, asrın liderimiz hâlâ susacak mı?"

https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/yilmaz-ozdil/maydanoz-suyu-ses-kisikligina-cok-iyi-gelir-6450740/