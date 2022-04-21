Sözcü yazarı Özdil: Suriyelilere 90 milyar dolar harcarsak ümmetin lideriyiz ama emeklimize fazladan bir kuruş harcarsak israfa giriyor

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, emekli ikramiyelerine zam yapılmamasına "Emeklilikte yaşa takılanları biliyorduk. Emeklilikte zama takılanları da öğrenmiş olduk" diyerek tepki gösterdi.

Özdil yazısında şunları kaydetti:

"Mesela, yandaş müteahhitlerin cebine yüz milyarlarca doları doldurursak, hamdolsun devletimiz batmıyor ama, emeklinin bayram ikramiyesine yüz lira zam yaparsak, Allah göstermesin devletimiz batıyor.

Kur korumalı mevduata sırf üç ayda 14 milyar lira faiz ödersek, elhamdülillah devletimizin hazinesi boşalmıyor ama, emekliye 14 lira fazla ödersek, Allah esirgesin devletimizin hazinesi boşalıyor.

Biz ensarız, imanımız gereği kucak açıyoruz” diyerek, Suriyelilere 90 milyar dolar harcarsak, evelallah ümmetin lideriyiz… Ama, hafazanallah kendi emeklimize fazladan bir kuruş harcarsak, mübarek ramazan günü israfa giriyor, itikatımıza ters düşüyor."

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