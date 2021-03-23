Sözcü yazarı Özdil: Solüsyonlu dolar makinesi pazarlayan arkadaşlardan birini Merkez Bankası Başkanlığı'na getirmekte fayda var!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmasına ilişkin olarak, "Solüsyonlu dolar makinesi pazarlayan arkadaşlardan birini Merkez Bankası Başkanlığı'na getirmekte fayda var!" yorumunu yaptı.

Özdil yazısında, "Kamerunlu bir işadamı, İstanbul'da müteahhitlik yapan bir mimara e-posta gönderir, 'Elimde kimyasal bir solüsyon var, banknot kağıtlarını bu solüsyona yatırıyorum, bekletiyorum, Amerikan dolarına dönüşüyor, solüsyonu Kamerun'dan Türkiye'ye getirebilmek için yardıma ihtiyacım var' der. Müteahhit mimarın aklına yatar. 'Nasıl yardımcı olabilirim?' diye sorar. 'Solüsyonu Togo'dan Fransa'ya göndereceğim, aracılara ödenmek üzere 30 bin dolar gerekiyor' der, mimar havale eder. Bir hafta sonra 'solüsyonu Fransa'dan Türkiye'ye göndereceğim, 70 bin dolar lazım' der, mimar gene havale eder. Bir hafta sonra 'solüsyon Türkiye'ye ulaştı, üç kimyagerle birlikte İstanbul'a geliyorum, masraflar için 110 bin dolar gerekiyor' der, mimar gene havale eder. Beş ay geçer. Kamerunlu yok. Beş ay sonra yine e-posta gelir, 'İstanbul'dayım, solüsyonu çoğaltmak için 300 bin dolar gerekiyor' der, mimarda nihayet jeton düşer. Polise gider. Demem o ki… Solüsyonlu dolar makinesi pazarlayan bu Afrikalı arkadaşlardan birini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına getirmekte fayda var. Dolar 8 lira değil, 88 lira bile olsa hiç döviz sıkıntımız olmaz. Bas düğmesine, ver piyasaya. Ha bu arada unutmadan… Elimde az kullanılmış Alaaddin'in lambası var, Etiyopya'da bir antikacıdan almıştım, ovalıyorsun, dolar fışkırıyor, meraklısına 20 bin euroya bırakırım." ifadesini kullandı.