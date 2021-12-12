Sözcü yazarı Özdil: Sıkın dişinizi en geç 20 seneye şahlanıyoruz

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "20 yıldır izah ediyor…'Şahlandıracağız', 'Şahlandırdık', 'Şaha kalktık', 'Şahlanış arefesindeyiz', 'Hamdolsun şahlanıyoruz', 'Şahlanma sembolüyüz', 'Yeniden şahlanıştayız', 'Hazırlık bitti, şahlanışa geçtik', 'Şahlanışı görüyorum' Netice? Sıkın dişinizi en geç 20 seneye şahlanıyoruz" düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, " Şahlanış ve uçuş rotamızı Bakara Suresi'nden ayet okuyarak izah etti, “dünya hayatını imtihan olarak gören insanlarız, Rabbimiz Kuran'ı Kerim'de ‘muhakkak ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz, sabredenleri müjdele' şeklinde buyurmaktadır. Memleketi son 20 senedir İsmet İnönü yönettiği için maalesef şahlanamadık, hayırlısıyla ilk seçimde Akp'yi iktidara getirip, önümüzdeki 20 sene sabredersek, eminim şahlanacağız gari. ” ifadesini kullandı.