Sözcü yazarı Özdil: Satürn Türkiye'ye çarpsa, bunların ruhu bile duymaz

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya- Ukrayna geriliminin yaşandığı sırada Afrika ziyaret gerçekleştirmesini eleştirdi. Özdil, "Satürn Türkiye'ye çarpsa, bunların ruhu bile duymaz" düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, "2022…Ukrayna'da savaş patlamak üzereydi.Rusya'nın askeri yığınağını görme engelliler bile görüyordu.Yumruk havaya kalkmıştı.Asrın liderimiz Afrika'ya gezmeye gitti!Kongo'yu dolaştı.Senegal'e geçti.Oradan Gine'ye gidiyordu ki…Rusya, Ukrayna'ya daldı! Asrın liderimiz, Afrika gezisini yarıda kesmek zorunda kaldı.Bizim Ukrayna'daki vatandaşlarımızın tamamı orada sıkıştı kaldı. Çoğu üniversite öğrencisi 20 bin vatandaşımız mahsur kaldı, sosyal medyadan yardım çığlıkları atıyorlar, çaresizlikle seyrediyoruz. Samimiyetle söylüyorum… Ukrayna'yı filan boşver, Satürn Türkiye'ye çarpsa, bunların ruhu bile duymaz, çünkü eminim o sırada yurtdışında gezmekte olurlar!" ifadesini kullandı.