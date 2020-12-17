Sözcü yazarı Özdil: Sanatçılara sadaka verir gibi bin lira veriyorlar

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, sanatçılara verilen bin liralık yardıma tepki gösterdi.

Özdil, "ABD'den Almanya'ya, Japonya'dan Avustralya'ya, tüm gelişmiş ülkelerde 'sanata destek fonları' devreye sokuldu.Sosyal izolasyonlar nedeniyle işini kaybeden tüm sanat profesyonellerine hibe yoluyla para ödeniyor.Aylık iki bin euro ödeyen ülke var, üç bin euro ödeyen ülke var.Bir defalığına değil… Kısıtlamalar başladığından beri, konser salonları, tiyatrolar kapatıldığından beri, her ay düzenli ödeniyor. Sadece sanatçılara değil, mekanlara da, sanat galerilerine, özel müzelere de maddi destek veriliyor. Bizde? Bin lira veriyorlar. O da bir defaya mahsus." ifadesini kullandı.

Özdil yazısında, "Televizyonlarda/radyolarda konserler organize edeceklerine, tiyatrolar göstereceklerine, bir yandan salgın, bir yandan ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşın moralini yükseltmek için sanatçılardan yardım isteyeceklerine, sadaka verir gibi, bin lira veriyorlar. Sanatçılarımıza reva görülenler nedeniyle utanıyoruz. Ama, tek tesellimiz var… Hakettikleri maddi/manevi saygınlığı görmeyen sanatçılarımız, bunu yapanları hakettikleri biçimde tarihe yansıtacak, eminiz." görüşünü savundu.