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Sözcü yazarı Özdil:  Rusya'dan Fransa'ya, Ermenistan'dan Britanya'ya hiçbir bayrağı tanımıyorlar, sadece LGBTİ bayrağını karıştırmıyorlar iyi mi

02 Şubat 2021 08:25

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Bayraklar konusunda ciddi sorunumuz var. Ya tanımıyoruz, ya ülkeleri karıştırıyoruz, ya renkleri karıştırıyoruz. Rusya'dan Fransa'ya, Ermenistan'dan Britanya'ya hiçbir bayrağı tanımıyorlar, sadece LGBTİ bayrağını karıştırmıyorlar iyi mi" düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, "Ama, hal böyleyken… İstanbul Valisi açıklama yaptı. 'LGBTİ bayrakları ele geçirdik' dedi. Tam isabetti. Bayraklar hakikaten LGBTİ'ydi. Troller zafer çığlıklarıyla inledi. PKK'dan Bizans'a, Kamerun'dan Hollanda'ya, Rusya'dan Fransa'ya, Ermenistan'dan Britanya'ya, hiçbir bayrağı tanımıyorlar. Sadece LGBTİ bayrağını karıştırmıyorlar iyi mi. Nasıl bir meraksa artık… Bir tek onu görür görmez tanıyorlar!" ifadesini kullandı. 

Sözcü gazetesi yazarıYılmaz ÖzdilbayrakLGBTİtanıyorlar
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