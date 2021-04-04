Sözcü yazarı Özdil: Rol kabiliyeti olan Fahrettin Koca gibi politikacılardan çok korkarım

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Rol kabiliyeti olan Fahrettin Koca gibi politikacılardan çok korkarım ben. Seyredersin, seversin. Babacan dersin. Sempatik dersin. Ne kadar şefkatli dersin. Bazen duygusallaşır, sesi titrer. Bazen gözleri dolar. Bazen ağlar, yanaklarından süzülen gözyaşlarını siler. Ne kadar içten dersin. Partili partisiz ayırmıyor, herkesi sevgiyle kucaklıyor dersin. Güvenilir dersin. Maalesef kaçınılmaz sondur… Bedelini çok ağır ödersin!" görüşünü savundu.

Özdil yazısında Yeşilçam'dan örnekler verirken, "Peki neden Yeşilçam örnekleri verdin derseniz? Bunu yapan ben değilim, sayın medyamız yaptı. Lütfen girin internete, görün… Fahrettin Koca'yı Kadir Savun'a benzettiler, Hulusi Kentmen'e benzettiler, hem fiziki olarak, hem karakter olarak aynı dediler. Oysa, Hulusi Kentmen bizi hiç yanıltmadı. Kadir Savun da öyle. Nubar Terziyan da. İki bine yakın filmde seyrettik Güvenimizi asla boşa çıkarmadılar. Ama dedim ya… 39 yıldır bu toplumu gözlemleyen bir gazeteci olarak, rol kabiliyeti olan Fahrettin Koca gibi politikacılardan çok korkarım ben. Seyredersin. Güvenirsin. Ağır ödersin." ifadesini kullandı.