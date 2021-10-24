Sözcü yazarı Özdil: Rıza Sarraf’ın hayırsever olduğu zihniyetten hayır bekleyen, nah kazanır!

ABD'de tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Reza Zarrab'ın "Aaron Goldsmith" adını aldığı ve bir binicilik merkezi kurduğu iddia edildi. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, "Rıza Sarraf’ın hayırsever olduğu zihniyetten hayır bekleyen, nah kazanır!" görüşünü savundu.

Özdil yazısında, "Türkiye'den kaldırdığı paralarla ABD'ye giden, Halkbank davasında itirafçı olan, beraber iş tuttuğu sayın büyüklerimizi gammazlayan hayırsever Rıza, gene ismini değiştirmiş, Sarraf'ın İngilizcesiyle, Aaron Goldsmith olmuş, at yetiştiriciliği ve binicilik merkezi kurmuş. Eee, boşuna dememişler tabii… At koşar, baht kazanır. Rıza'nın hayırsever olduğu zihniyetten hayır bekleyen, nah kazanır!" ifadesini kullandı.