Sözcü yazarı Özdil: Nasıl bir açlıksa artık, yaşadıkları zenginliği, lüksü konforu, dökercesine harcamalarını, herkese göstermek istiyorlar

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, AKP Ağrı Gençlik Kolları'nın sahur programına ilişkin olarak, "İbretle izlediğinizden eminim… Akp gençlik kolları, lüks restoranda müzik grubu eşliğinde tefler çalarak, şarkılar söyleyerek, alkışlarla tempo tutarak, adeta gazino atmosferinde sahur ziyafeti organize etti, 'coşkuyla eğlendik' notuyla, gururla, sosyal medyada yayınladı. Bunların dinden Ramazan'dan ibadetten anladıkları işte bu." düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, "Maneviyattan maddiyata öylesine hızlı geçtiler ki, mutaasıp yaşam biçiminden gösteriş tüketimine savruldular.Mahremiyet duygusunun yerini, abartılı görgüsüzlük aldı.Şatafat saçarak varolmaya çalışıyorlar. Nasıl bir açlıksa artık, yaşadıkları zenginliği, lüksü konforu, dökercesine harcamalarını, herkese göstermek istiyorlar. Milletin askıda ekmekle iftar yaptığı İstanbul'da mesela, kişi başı 2 bin 250 liraya iftar var. Top patladığında orucunu zeytinle açmak yerine, direkt 100 dolarlık banknotu yiyerek açsan, gene bu kadar etmiyor." ifadesini kullandı.