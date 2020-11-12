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Ekonomi

Sözcü yazarı Özdil: Merkez Bankası para işi değildir hukuk işidir

12 Kasım 2020 09:00

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, 2001 yılında Merkez Bankası Başkanı'nın istifa ettiğini hatırlatarak, "Eski Türkiye' diye aşağıladıkları Türkiye'de, alt tarafı 21 bin doların bile hesabı sorulurken, yakasına yapışılırken… 'Yeni Türkiye' diye övündükleri rejimde Merkez Bankası'nın 160 milyar doları buhar olmuş, kimse sesini çıkaramıyor, kimse peşine düşemiyor." düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, "Hukuku işte bu yüzden bilinçli olarak imha ediyorlar.Hukuk varsa, bir tek kuruşuna bile kimse dokunamaz. Hukuk yoksa, 160 milyar dolarını yerler, işte böyle haberin bile olmaz.Merkez Bankası para işi değildir hukuk işidir" ifadesini kullandı. 

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