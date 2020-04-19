Sözcü yazarı Özdil: Medyada size haber verilmiyorsa, asıl o zaman korkun!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Siz siz olun, size açık açık haber verenden, gerçekleri yüzünüze açık açık söyleyenden rahatsız olmayın kardeşim. Medyada size haber verilmiyorsa, asıl o zaman korkun!" görüşünü savundu.

Özdil bugünkü yazısında, "1930 yılında tüm dünyada 1929 ekonomi buhranının yıkıcı etkileri devam ediyordu, işsizlik başta olmak üzere çok ciddi sosyal sorunlar vardı, faşizm Avrupa'da tırmanıyordu.Elbette günün en önemli konuları bunlardı. İngiliz hükümeti işte bu yüzden, BBC'ye baskı yapıyordu.- Gerçeklerin bütün çıplaklığıyla dile getirilmesini istemiyorlardı. Ve, işte bu yüzden… BBC spikeri mikrofonun başına geçmiş ve 'haber yok' demişti! 'Haber yok' demek 'Haber veremiyoruz' demekti.Tee 90 yıl sonra aynı gün… 18 Nisan 2020'de, sokağa çıkma yasağında yazıyorum bu satırları. Siz siz olun, size açık açık haber verenden, gerçekleri yüzünüze açık açık söyleyenden rahatsız olmayın kardeşim. Medyada size haber verilmiyorsa, asıl o zaman korkun!" ifadesini kullandı.

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