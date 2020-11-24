Sözcü yazarı Özdil: MEB'in öğretmenlere düzenlediği 'medeniyet bilinci' seminerinde tek kelime Atatürk, Kurtuluş Savaşı, cumhuriyet devrimleri yok

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Millî Eğitim Bakanlığı'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlere yönelik düzenlediği 'Medeniyet bilinci' başlıklı seminerde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyet devrimlerine tek kelimeyle yer verilmediğini yazdı.

Özdil yazısında, "Millî eğitimin 'medeniyet bilinci'nde dini bilgiler anlatılıyor, Abdülhamid övülüyor, padişahlar anlatılıyor, Tayyip Erdoğan'ın İspanya'yla yürüttüğü medeniyetler ittifakı bile var. Tek kelime Atatürk yok. Kurtuluş Savaşı yok. Cumhuriyet devrimleri yok. Yüzyıl önceki geri kafa… Yüzyıl sonra yine aynı yöntemi deniyor." düşüncesini dile getirdi.