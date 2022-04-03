T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sözcü yazarı Özdil: Mazota, doğalgaza, elektriğe, tüpe zam; Erdoğan dahil, ramazan sevincini yaşayabilen bir kişi kaldı mı Türkiye'de?

03 Nisan 2022 08:49

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil,  "Güya bolluk bereket ayıdır ama, hayatımızın en kötü ramazanını yaşıyoruz" dedi. Özdil, artan fiyatlara değinerek yazısında şunları kaydetti:

"Ramazanı bizden daha mutsuz geçiren ülke var mı İslam aleminde? 18 yaşındakiler karamsar. 78 yaşındakiler endişeli. Bir yanda çaresizlik. Beri yanda sahipsizlik hissi. Mazota zam. Doğalgaza. Elektriğe. Mutfak tüpüne. Tayyip Erdoğan dahil, ramazan sevincini yaşayabilen, bayramı coşkuyla bekleyebilen bir kişi kaldı mı Türkiye'de? "

Yazının tamamı için tıklayın

ramazanzamyılmaz özdilerdoğanbereket
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24