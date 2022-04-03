Sözcü yazarı Özdil: Mazota, doğalgaza, elektriğe, tüpe zam; Erdoğan dahil, ramazan sevincini yaşayabilen bir kişi kaldı mı Türkiye'de?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Güya bolluk bereket ayıdır ama, hayatımızın en kötü ramazanını yaşıyoruz" dedi. Özdil, artan fiyatlara değinerek yazısında şunları kaydetti:

"Ramazanı bizden daha mutsuz geçiren ülke var mı İslam aleminde? 18 yaşındakiler karamsar. 78 yaşındakiler endişeli. Bir yanda çaresizlik. Beri yanda sahipsizlik hissi. Mazota zam. Doğalgaza. Elektriğe. Mutfak tüpüne. Tayyip Erdoğan dahil, ramazan sevincini yaşayabilen, bayramı coşkuyla bekleyebilen bir kişi kaldı mı Türkiye'de? "

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