Sözcü yazarı Özdil: Koronavirüs'ten Türkiye genelinde toplam 73 vefat açıklandığı gün, sırf İstanbul'da neden 100'den fazla 'sıradışı' ölüm var?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da yaşanan ölümlerle ilgili rakamlarda tutarsızlık olduğunu savundu. Özdil, "Koronavirüs'ten Türkiye genelinde toplam 73 vefat açıklandığı gün, sırf İstanbul'da neden 100'den fazla 'sıradışı' ölüm var?" diye sordu.

Özdil bugünkü yazısında, "İstanbul'da… Geçen sene 1 Nisan'da 223 kişi hayatını kaybetti. Bu sene aynı gün 311 kişi. Geçen sene 2 Nisan'da 198 kişi hayatını kaybetti. Bu sene aynı gün 306 kişi. Geçen sene 3 Nisan'da 217 kişi hayatını kaybetti. Bu sene aynı gün 325 kişi. Geçen sene 4 Nisan'da 202 kişi hayatını kaybetti. Bu sene aynı gün 318 kişi. Geçen sene 5 Nisan'da 193 kişi hayatını kaybetti. Bu sene aynı gün 340 kişi. Geçen sene 6 Nisan'da 191 kişi hayatını kaybetti.- Bu sene aynı gün 303 kişi. Geçen sene 7 Nisan'da 207 kişi hayatını kaybetti. Bu sene aynı gün 308 kişi. Bu farkın sebebi ne?" bilgisini paylaştı.

Özdil, "İstanbul'da geçen sene nüfus artış hızı yüzde 3. İstanbul'da bu sene vefat artış hızı yüzde 50! Normal mi? Üstelik, İstanbul halkının yüzde 95'i evinde otururken, şehirde artık ölümlü trafik kazası bile yokken… Bu fark neden? Koronavirüsten Türkiye genelinde toplam 73 vefat açıklandığı gün, sırf İstanbul'da neden 100'den fazla 'sıradışı' ölüm var? Ocak ayında, Şubat ayında sapma yok. Vefat sayısı geçen seneki kadar. Mart başında dikkat çekici fark başlıyor. Nisan uçurum. Niye?" düşüncesini dile getirdi.

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