Sözcü yazarı Özdil: "Kavuk"un emanetçisi Rasim Öztekin'i kaybetmek, toplumun her kesimine çok ağır geldi

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Ferhan Şensoy'un "Kavuk"u emanet ettiği sanatçı Rasim Öztekin'in ölümünün toplumun her kesimine çok ağır geldiğini belirtti.

Özdil yazısında, "Rasim Öztekin'i kaybettik. Kavuklu'ydu. Hiciv geleneğinin madalyası sayılan kavuk'un emanetçisiydi. Kavuklu olmak zordur bu ülkede. Dalkavuk olmak ise, çok kolaydır. Kavuk liyakattır. Dalkavuk, yalakalığın kurumsal sıfatıdır. Haysiyetsizlik tıynetidir. Bütün insani faziletlerden yoksun kişidir. Saraylara konaklara yamanarak, padişaha, yüksek makam sahiplerine, zenginlere yardakçılık işidir." düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Dalkavukların utanma duygusu olmadığı için, eskiden toplum içinde ayıp sayılırdı, iyi gözle bakılmazdı, dalkavukların dalkavuklukları saraylarla konaklarla sınırlı kalırdı, yapılan dalkavukluklardan milletin haberi olmazdı. Bugün artık o sınırları aştılar. Saraylara sığmıyorlar, televizyonlarda gazetelerde milletin gözünün önünde dalkavukluk yapmaktan gurur duyuyorlar.

Kavuk'un emanetçisi Rasim Öztekin'i kaybetmek, toplumun her kesimine işte bu yüzden çok ağır geldi. Sanatta siyasette akademide medyada, kavuklular gidiyor birer birer. Dalkavuklara kalıyor ortalık."

Kel Hasan Efendi'den, İsmail Dümbüllü'ye ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'e emanet edilen Türk tiyatrosunun geleneği olan ‘Kavuk" Şevket Çoruh'a geçmişti.