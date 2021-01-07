Sözcü yazarı Özdil: Hiç unutmam, geçenlerde gene böyle mağdurum, ama nasıl mağdurum nasıl mağdurum, aklın durur mağduriyetten

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Hiç unutmam, geçenlerde gene böyle mağdurum, ama nasıl mağdurum nasıl mağdurum, aklın durur mağduriyetten" başlıklı yazısında, "Memleketi mahvettiler… Mazur gösterecek bir palavra kalmadı. İlla ki 'mağdur' gösterecek bir palavra olmalı." görüşünü savundu.

Özdil, "Aşı maşı yok, çuvalladılar. 250'şer 250'şer ölüyoruz. İşsizlik feci hale geldi. Çarşı pazar yanıyor. Sanayi üretimi çöktü. Esnaf battı. Elektriğe suya habire zam. Hacizde kuyruk var. Yedieminler doldu taştı. Merkez Bankası tamtakır. Döviz, gerilmiş fay hattı gibi. ABD yaptırım uyguluyor. AB yaptırım uyguluyor. Siz şimdi bu mevzuları boşverin, İlker Başbuğ'la Can Ataklı bize darbe yapacak, sabahtan akşama kadar bunu konuşun diyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "20 senedir aynı terane… Bize komplo kuruyorlar. Bize kirli oyun oynuyorlar. Karanlık ittifaklar var. Elitler saldırıyor. Vesayetçiler. Lobiler. Dış güçler." görüşünü savundu.