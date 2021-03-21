Sözcü yazarı Özdil: Her ampulün bir ömrü var

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Andımız' yasaklandı. HDP'ye kapatma davası açıldı. İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Gezi Parkı'na el konuldu. Merkez Bankası başkanı gene görevden alındı. Kuyumculara salma salındı, sonra vazgeçildi. Kanal İstanbul'a devlet garantisi verildi. Üç gün içinde yaşanan bu baş döndürücü gidişata, demokrasi ve hukuk çerçevesinde izahatlar aranıyor ama, aslında konu fiziktir. Her ampul gibi, her yıldızın da bir ömrü vardır." düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, "İç enerjisi azalan yıldızların dengesi bozulur. Dışındaki kütle çekimi baskın gelmeye başlar. Kendi etrafındaki dönüş hızı artar. Hızlanır hızlanır hızlanır, oluşturduğu korkunç çekim kuvvetiyle kendi içine doğru çöker, kara delik haline gelir. Sadece kendisini yoketmekle kalmaz, etrafını da yokeder. Doymak bilmeyen çekim gücü nedeniyle, etrafındaki her şeyi içine çekmeye başlar. Kara delik tarafından yutulan her şey, gezegenler bile, atomaltı parçacıktan daha küçük bir hacme kadar sıkışır, ezilir. Yakınındaysan ışık hızıyla bile kaçamazsın, ışığı bile yutar. AKP artık kara deliktir." görüşünü savundu.

Özdil şunları kaydetti:

"Kendi içine doğru çökerken kendi etrafını yutan kara delike dönüştü. Merkez Bankası başkanlarını yuttu, TÜİK başkanlarını yuttu, Ulaştırma Bakanı'nı yuttu, damadını bile yuttu. Andımız, HDP, İstanbul Sözleşmesi, Gezi Parkı, gene Merkez Bankası Başkanı… Baş döndürücü hızla yutmaya devam ediyor.Yarın sabah altı bakanı daha yutması bekleniyor."