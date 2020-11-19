Sözcü yazarı Özdil: Hafta içinde sekiz saat mesai yaparsan Covid negatifsin, haftasonunda sekizden sonra sokağa çıkarsan pozitifsin!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında duyurulan yeni kısıtlamaları eleştirdi. Özdil, "Hafta içinde sekiz saat mesai yaparsan Covid negatifsin, haftasonunda sekizden sonra sokağa çıkarsan pozitifsin!" görüşünü savundu.

Özdil, "Kafeye çay içmeye gidersen virüs kapıyorsun, mitinge çay kapmaya gidersen keyifle içiyorsun, lokantada ayrı ayrı masalarda yemek yersen bulaşıyor, metrobüse beş yüz kişiyle kucak kucağa binersen bulaşmıyor, imam dezenfekte, cami açık, öğretmen enfekte, okul kapalı, haftaiçinde sekiz saat mesai yaparsan negatifsin, haftasonunda sekizden sonra sokağa çıkarsan pozitifsin, stadyumda futbol maçı serbest, halı sahada futbol yasak, 65 yaşındaysan açık havaya çıkman bile sakıncalı, 64 yaşındaysan avm'lerin kapalı mekanlarında dolaşabilirsin, kuaförde saat 17.59'da ağda bile yaptırabilirsin, aynı kuaförde 20.00'de saçını bile taratamazsın." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın