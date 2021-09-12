Sözcü yazarı Özdil: Erken seçim kesinleşti

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı şiir etkinliğine ilişkin olarak, "Erken seçim kesinleşti" yorumunu yaptı.

Özdil yazısında, "Asrın liderimize, tee 1999 yılında seslendirdiği şiir kasedi hediye edildi, kameraların önüne oturdular, kendisi. Doğrusu vaktinden öncnin seslendirdiği şiiri dinledi, kendi sesinden çok duygulanarak ağladı, mendiliyle gözyaşlarını sildi.e pek ihtimal vermiyordum ama, kesinlikle erken seçim olacak demek ki. Duygusal bir insan olduğu muhakkak ama, duygularına genellikle seçim arefesinde hakim olamayan bir asrın liderimiz var. Bugünlerde bir de 275 milyar metreküplük doğalgazla, 28 yıl yetecek kadar gravitesi yüksek petrol bulursak, alametler tamamdır gari." ifadesini kullandı.

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