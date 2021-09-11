Erdoğan: Şiir yazmıyorum, eşimle şiir gibi bir yaşamımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Kahramanmaraş ziyareti sonrasında katıldığı "Yedi Güzel Adam Müzesi"ndeki "Gençlerle Şiir Gecesi" programının görüntüleri paylaşıldı. Erdoğan, programda yaptığı konuşmanın ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

"Yedi Güzel Adam sizin için ne anlam ifade ediyor?"

Programa Konya'dan katılan Şeyma Cengiz'in "Yedi Güzel Adam sizin için ne anlam ifade ediyor?" sorusu üzerine Erdoğan, "Her biri, bizim düşünce coğrafyamıza, fikir hayatımıza çok ciddi zenginlikler kattılar" diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rasim Ağabey hala hayatta, hala köşe yazarlığına devam ediyor ve devlette de çok ciddi emekleri oldu. Yani mesela Rasim Bey, Devlet Planlama Teşkilatı'nda görevler yaptı ve dolu dolu büyüklerimizdi bunlar. Sadece tabii şiirleriyle değil aynı zamanda fikri noktada da çok ciddi yazıları oldu. Yaşamlarında da örneğin mesela bir Cahit Ağabey tevazunun adeta bir örneği, bir timsaliydi, öyle bir insandı. Allah rahmet etsin. Ve sadece şiir olarak değil dediğim gibi aynı zamanda devletin yapısı içerisinde de yer aldılar. Mesela bir Erdem Bey aynı şekilde. Bu şekilde konferanslarıyla, şiirleriyle gerçekten gençliğe yön verdiler, yol verdiler."

"Yedi Güzel Adam"ın o dönemde gençliğin idolü olduklarını aktaran Erdoğan, kendisinin de tanımaya başlamasından itibaren onlardan feyz aldığını, çok istifade ettiğini ifade etti. Yedi Güzel Adam'dan biri olan Necip Fazıl Kısakürek'in spikerliğini, takdimlerini yaptığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aramızda bu spikerliği yaptığımız dönemlerde geçen çok hoş sohbetler de oldu. Tabii onu tanımak bana ayrı bir zenginlik kazandırdı. Onu benden önce tanıyanların bana aktardıkları ve ayrı bir zenginlik kattı. Bunlarla birlikte bizim ülkemizin ufkuna bakışımız da değişti. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. İnşallah eserleriyle siz genç kardeşlerim, evlatlarımız okumak suretiyle hem nesirde hem şiirde bunlardan istifade etmek suretiyle sizler de geleceği buna göre eğer şöyle yönlendirirseniz inanıyorum ki sizler bizim için ayrı bir zenginlik olursunuz. Sizler bu ülkenin geleceği için ayrı bir zenginlik olarak bize destek oluşturmuş olursunuz."

"Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var"

Bir gencin "Şiir yazıyor musunuz? Eşiniz Emine Erdoğan Hanımefendiye şiir yazdınız mı ya da okudunuz mu?" sorusu üzerine Erdoğan, "Çok zor soru sordun. Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum, okumaya devam ediyorum. Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var" yanıtını verdi.

Erdoğan, cezaevine girmesine neden olan konuşmayla ilgili bir soru üzerine, "Bu benim Siirt'te, şiirimsi bir konuşmaydı. O da 'Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bir şey bizi sindiremez, gökler, yerler açılsa, üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız titretici şeylere hiçbir gün diz çökmemiş, zaferlerin kapısı, Anadolu'nun tapusu, Malazgirt'ten ta Çanakkale'ye imanın geçilmez kalesine kadar ecdadımı zaferden zafere koşturan şu anda içinde bulunduğunuz bu iman birliğidir' demiştim. Bundan dolayı aldılar. Ne kadar da güzel oldu" diye konuştu.

Aynı şiiri Kahramanmaraş'ta 2001 yılında okumak istediğinde kalabalıktan "Okuma, okuma" seslerinin yükseldiği hatırlatılan ve o an neler hissettiği ile Kahramanmaraş'a bakışı sorulan Erdoğan, "Maraş'a olan bakışımız tartışılmaz. İnşallah şimdi tabii Maraş 2023'te farklı bir destan yazacak, ona inanıyorum. Ve 2023 Maraş'ın daha da farklı bir çıkışının olduğu inşallah bir seçim olacak. Ve bunu tabii şu anda bütün büyük şehirlerimizi dolaşıyoruz, dolaşmaya devam edeceğiz ve buralarda sandıkları inşallah patlatmak suretiyle hem Cumhurbaşkanlığında hem parlamentoda yeni bir destanı yazacağız" ifadelerini kullandı.

Soruyu soran kişinin "Sizi Şanlıurfa'ya da bekliyoruz" demesi üzerine Erdoğan, "Şanlıurfa'ya gelmemek olur mu, tabii geleceğiz. Peygamberler diyarı, peygamberler şehrinde muhakkak inşallah olacağız" dedi.

Programda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Sen Benimsin, Ben Seninim" türküsünü seslendirdi.