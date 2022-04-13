Sözcü yazarı Özdil: Enflasyon aralıkta düşmese bile çıkmaz ayın son çarşambasında kesin düşer

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Enflasyon aralıkta düşmese bile çıkmaz ayın son çarşambasında kesin düşer" başlıklı yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin göreve geldiğinden bu yana yapmış olduğu açıklamaları hatırlatarak tepki gösterdi.

Özdil'in köşesinde aktardığı Bakan Nebati'nin enflasyona dair açıklamaları şöyle:

"- Enflasyon ocak ayında pik yapacak, sonra tek haneye düşecek.

- Enflasyon nisan ayında zirveye ulaşacak, sonra tek haneye düşecek.

- Enflasyon yaz aylarında düşecek.,

- Enflasyonun aralık ayından itibaren düştüğünü hep beraber göreceğiz.

- Biraz sabır."

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