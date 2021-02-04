T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sözcü yazarı Özdil: Eğitimli gençlerin kafasını ezmezsek, ahaliyi koyun gibi gütmeye devam edemeyiz diye korkuyorlar

04 Şubat 2021 11:02

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, “Eğitimli gençlerin kafasını ezmezsek, onları karalamazsak, ahaliyi koyun gibi gütmeye devam edemeyiz diye korkuyorlar.” görüşünü savundu.

Özdil yazısında, “Sağcı-solcu meselesi değildir. Köylü-şehirli, zengin-fakir, devlet liseli-kolejli meselesi değildir. Eğitimli gençlerin rol model olmasından korkuyorlar.Yanlışlıklara itiraz eden, haksızlıklara boyun eğmeyen, hukuk, demokrasi ve özgürlük talep eden  eğitimli gençlerin, sindirilmiş topluma cesaret vermesinden, ahaliyi uyandırmasından korkuyorlar. 70 yıldır yapmaya çalıştıkları gibi, bunu önlemeye çalışıyorlar." düşüncesini dile getirdi. 

Özdil, "Elbette Köy Enstitüleri bambaşka kavramdır, Boğaziçi Üniversitesi bambaşka kavram, ama… Aynı yöntemle saldıran zihniyet, aynı zihniyettir." ifadesini kullandı. 

Sözcü gazetesi yazarıYılmaz ÖzdileğitimgençezmeBoğaziçi Üniversitesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24