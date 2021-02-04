Sözcü yazarı Özdil: Eğitimli gençlerin kafasını ezmezsek, ahaliyi koyun gibi gütmeye devam edemeyiz diye korkuyorlar

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, “Eğitimli gençlerin kafasını ezmezsek, onları karalamazsak, ahaliyi koyun gibi gütmeye devam edemeyiz diye korkuyorlar.” görüşünü savundu.

Özdil yazısında, “Sağcı-solcu meselesi değildir. Köylü-şehirli, zengin-fakir, devlet liseli-kolejli meselesi değildir. Eğitimli gençlerin rol model olmasından korkuyorlar.Yanlışlıklara itiraz eden, haksızlıklara boyun eğmeyen, hukuk, demokrasi ve özgürlük talep eden eğitimli gençlerin, sindirilmiş topluma cesaret vermesinden, ahaliyi uyandırmasından korkuyorlar. 70 yıldır yapmaya çalıştıkları gibi, bunu önlemeye çalışıyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "Elbette Köy Enstitüleri bambaşka kavramdır, Boğaziçi Üniversitesi bambaşka kavram, ama… Aynı yöntemle saldıran zihniyet, aynı zihniyettir." ifadesini kullandı.