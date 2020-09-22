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Koronavirüs

Sözcü yazarı Özdil: Devlet 'Çocuklarınızı okula gönderin' diyorsa herkesten önce, devleti yönetenlerin çocukları, torunları okula gidecek

"Ya hep beraber ya hiçbiri"

22 Eylül 2020 09:54

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının gölgesinde başlayan yüz yüze eğitime ilişkin olarak, "Devlet 'Çocuklarınızı okula gönderin' diyorsa herkesten önce, devleti yönetenlerin çocukları, torunları okula gidecek" görüşünü savundu. 

İtalya'da Giuseppe Conte'nin oğlu Niccolo Conte'nin okula gitmesinden örnek veren Özdil, "Türkiye'de herkes sağlık bakanının ağzına bakıyor. İtalya'da herkes Niccolo'ya bakıyor. Çocuklarımızdan daha değerli hiçbir şey yok. Devlet 'çocuklarınızı okula gönderin' diyorsa… Herkesten önce, devleti yönetenlerin çocukları, torunları okula gidecek. Sonra halkın çocukları gidecek. İtalya'yı anlattım ama, Almanya da böyle, Fransa da böyle.Türkiye de böyle olmalı.Ya hep beraber  Ya hiçbiri." ifadesini kullandı. 

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