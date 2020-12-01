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Koronavirüs

Sözcü yazarı Özdil’den iktidara: Allah aşkına harekete geçin, bir sekiz ay daha kaybedersek, başımıza mezar taşı dikmeye bile yetişemeyiz

“Alt tarafı üç kuruşluk tırışkadan maskeyi dağıtmayı beceremeyenler, böylesine kapsamlı aşılama işini nasıl yapacak?”

01 Aralık 2020 09:33

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, iktidara, "Aşılama işi, yeterli miktarda aşıyı satın alsak bile, son derece ciddi, son derece karmaşık ve çok pahalı bir iş. Hassas, hızlı, etkin organizasyona ihtiyaç var. Allah aşkına harekete geçin." çağrısında bulundu. 

Özdil yazısında, "Alt tarafı üç kuruşluk tırışkadan maskeyi dağıtmayı beceremeyenler, böylesine kapsamlı aşılama işini nasıl yapacak? Geçmediğimiz köprüye, girmediğimiz tünele, uçmadığımız havalimanına para ödüyoruz, olmadığımız aşıya da para ödeyecek miyiz?" diye sordu.

"Profesör Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahibi oldukları Biontech'i tee sekiz ay önce yazmıştım" hatırlatmasını yapan Özdil, "Koronavirüs aşısına çok yakın olduklarını, buna rağmen Türkiye'nin kendileriyle temas bile kurmadığını, merhaba bile denmediğini yazmıştım. Biraz daha geç kalırsak ayazda kalacağımızı yazmıştım. Maalesef, sekiz ay sonra başımızı taşlara vuruyoruz. Bir sekiz ay daha kaybedersek, başımıza mezar taşı dikmeye bile yetişemeyiz, haberimiz olsun." ifadesini kullandı. 

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