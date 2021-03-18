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Sözcü yazarı Özdil’den gençlere: Biat kültürünün esiri olursanız o top mermisini sırtınızda taşırken bulursunuz kendinizi!

18 Mart 2021 07:57

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü için kaleme aldığı yazıda, "Maalesef bakıyoruz bugün… Yüz sene önce milletin kaderini elaleme teslim eden liyakatsiz saltanatçılar, yüz sene sonra utanmadan, Mustafa Kemal sayesinde yazılan Çanakkale destanını, Mustafa Kemalsiz kutlamaya çalışıyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Yazısında gençlere seslenen Özdil, "Tarihimizin gerçeklerine sahip çıkın. Mustafa Kemal'e saldıranlara karşı çıkın. Akıldan, bilimden, liyakatten yana olun. Biat kültürünün esiri olursanız… Kaçınılmaz olarak gün gelir, imkânlar içinde imkânsız kalır, o top mermisini sırtınızda taşırken bulursunuz kendinizi!" görüşünü savundu. 

 

 

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