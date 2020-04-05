Sözcü yazarı Özdil'den Erdoğan'a: Tekalif-i Milliye'yi çıkaran Mustafa Kemal, sarayda oturmuyor, chia tohumu eşliğinde ejder meyveli smoothie içmiyordu

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs'ün ekonomik etkilerini 'hafifletmek' amacıyla başlattıkları bağış kampanyasını Tekalif-i Milliye'ye benzetmesine bugünkü köşesinde tepki gösterdi. Özdil, "Tekalif-i Milliye'yi çıkaran Mustafa Kemal, sarayda oturmuyordu. Mütevazı bağ evinde oturuyordu.Yolu bile yoktu, atla gidiliyordu. Elektriği yoktu, gaz lambasıyla aydınlatılıyordu. Bu bağ evini, Ankara halkı adına kendisine hediye etmişlerdi, kabul etmemişti, tapusunu Türk Ordusu adına kaydettirmişti." düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "Tekalif-i Milliye'yi çıkaran Mustafa Kemal, chia tohumu eşliğinde ejder meyveli smoothie içmiyordu, askerinin yanında cephedeydi, askeriyle birlikte buğday kavurması yiyordu. Bağış meselesine gelirsek… Tekalif-i Milliye'yi çıkaran Mustafa Kemal, millete bağışlaya bağışlaya anca birkaç aylık maaşını bağışlamakla kalmadı… Kızkardeşi bile hak iddia etmesin diye özel kanun çıkarttı. Ömrü boyunca sahip olduğu tüm mal varlığını, tüm parasını, tamamını, millete bağışladı!" ifadesini kullandı.

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